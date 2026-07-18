Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Rp8.000, Buyback Melonjak Rp16.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |12:28 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp8.000, Buyback Melonjak Rp16.000 per Gram
Harga Emas Antam Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan hari ini, Sabtu (18/7/2026). Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp8.000 per gram menjadi Rp2.614.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.606.000 per gram. Selain harga jual, harga beli kembali (buyback) juga mengalami kenaikan lebih besar, yakni Rp16.000 per gram menjadi Rp2.349.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut daftar harga lengkap emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.357.500

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230632//emas-rMVm_large.jpg
Daftar 5 Negara Penghasil Emas Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230631//emas-uUeG_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp27 Ribu Jadi Rp2.606.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230396//emas-AmYX_large.jpg
Apakah Emas Batangan 100 Persen Emas Murni? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230402//emas-GvWB_large.jpg
Harga Emas Antam 16 Juli Turun Jadi Rp2.633.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230168//airlangga-OqgZ_large.jpg
Pemerintah Kaji Insentif Pajak ETF Emas Non-Delivery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229635//emas-X9sD_large.jpg
Bank Sentral Global Ramai-Ramai Borong Emas, Tinggalkan Dolar AS?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement