Harga Emas Antam Naik Rp8.000, Buyback Melonjak Rp16.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan hari ini, Sabtu (18/7/2026). Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp8.000 per gram menjadi Rp2.614.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.606.000 per gram. Selain harga jual, harga beli kembali (buyback) juga mengalami kenaikan lebih besar, yakni Rp16.000 per gram menjadi Rp2.349.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut daftar harga lengkap emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.357.500