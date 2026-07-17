Daftar 5 Negara Penghasil Emas Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?

Daftar 5 negara penghasil emas terbesar di dunia, ada Indonesia? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Daftar 5 negara penghasil emas terbesar di dunia, ada Indonesia?

Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang dianggap aman ketika terjadi gejolak perekonomian global. Oleh karena itu, minat terhadap emas di dunia cukup besar sehingga produksi terus ditingkatkan oleh sejumlah negara.

Tiongkok menjadi produsen emas terbesar di dunia dengan menyumbang sekitar 10 persen dari total produksi global. Tercatat, total produksi emas dari Tiongkok mencapai 380 ton.

Pemerintah Tiongkok juga memberikan dukungan kuat terhadap industri pertambangan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cadangan emas.

Bisnis ini didominasi oleh kelompok-kelompok besar yang dikendalikan negara, termasuk Zijin Mining, China Gold International Resources, dan Shandong Gold Mining.