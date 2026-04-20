Harga Emas Hari Ini Turun Rp44 Ribu, Segram Jadi Rp2.840.000

Harga emas Antam hari ini turun tajam. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini turun tajam. Logam mulia turun Rp44.000 menjadi Rp2.840.000 per gram setelah sebelumnya turun.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini turun Rp41.000 ke Rp2.640.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Senin (20/4/2026) dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.470.000

Emas 1 gram: Rp2.840.000

Emas 2 gram: Rp5.620.000

Emas 3 gram: Rp8.405.000

Emas 5 gram: Rp13.975.000

Emas 10 gram: Rp27.895.000

Emas 25 gram: Rp69.612.000

Emas 50 gram: Rp139.145.000

Emas 100 gram: Rp278.212.000

Emas 250 gram: Rp695.295.000

Emas 500 gram: Rp1.390.320.000

Emas 1.000 gram: Rp2.780.600.000

(Feby Novalius)

