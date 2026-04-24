Harga Emas Antam Masih Dijual Rp2.805.000 per Gram

JAKARTA — Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan. Emas Antam tetap dijual Rp2.805.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual kembali emas batangan tersebut turun Rp30.000 menjadi Rp2.610.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh Pasal 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.