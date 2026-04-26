Tinjau Kelistrikan Jakarta, Dirut PLN Pantau Keandalan Sistem dan Kecukupan Energi Primer

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |10:13 WIB
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo didampingi petugas saat lakukan pemantauan pasokan listrik di PLTGU Tanjung Priok. (Foto: dok PLN)
JAKARTA – PT PLN (Persero) menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan aman. Hal ini ditegaskan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Jakarta dan Banten di Cawang serta Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan ini guna meninjau kesiapan operasional serta kecukupan pasokan energi primer di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat.

Darmawan menyampaikan bahwa hingga saat ini, seluruh parameter kelistrikan menunjukkan kondisi yang stabil, baik dari sisi sistem kelistrikan maupun pasokan energi primer.

“Kami meninjau langsung sistem kelistrikan di lapangan. Dari hasil pemantauan, baik dari sisi operasional sistem maupun pasokan energi primer, semuanya dalam posisi yang cukup dan siap mendukung kebutuhan listrik masyarakat,” ujarnya.

Darmawan juga menjelaskan bahwa sebanyak 76 gardu induk yang memasok listrik wilayah Jakarta dan sekitarnya beroperasi secara optimal, sehingga mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi pusat pemerintahan, bisnis, maupun aktivitas masyarakat.

