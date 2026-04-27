Nasib BEI di MSCI Ditentukan Juni 2026, Ini Kata OJK

JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) memperpanjang masa peninjauan pasar modal Indonesia hingga Juni 2026. Nasib klasifikasi bursa saham Indonesia akan ditentukan dalam pengumuman mendatang, apakah tetap dipertahankan sebagai emerging market atau diturunkan menjadi frontier market.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan hasil pertemuan dengan MSCI beberapa waktu lalu dinilai cukup baik dan memberikan arah positif bagi pasar modal dalam negeri.

Adapun proposal terkait agenda reformasi integritas pasar modal telah disampaikan kepada MSCI, antara lain peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham termasuk High Shareholding Concentration (HSC).

“Hasil pertemuan dengan MSCI rasanya cukup baik, berlangsung sangat positif. Apa yang sudah kita lakukan, terutama agenda-agenda yang kita jalankan secara cepat sebagai respons terhadap catatan dari indeks provider global termasuk MSCI, sudah di-acknowledge,” ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Hasan Fawzi menjelaskan bahwa saat ini proposal tersebut telah masuk dalam pembahasan teknis bersama MSCI sebelum kembali diumumkan hasil final klasifikasi pasar modal Indonesia pada Juni mendatang.