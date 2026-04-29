Ini Alasan Gerbong Wanita Ada di Ujung Rangkaian KRL

(Foto: Okezone.com/KRL)

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, menegaskan aspek keselamatan penumpang kereta api, termasuk Commuter Line, tidak dibedakan berdasarkan gender. Selama ini, KAI menerapkan standar keselamatan yang sama bagi seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan.

"Mengenai gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kami tidak membedakan tingkat keselamatan antara perempuan dan laki-laki," tegas Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan gerbong khusus perempuan bukan berkaitan dengan perbedaan tingkat keselamatan, melainkan sebagai upaya memberikan perlindungan dari potensi pelecehan (harassment), sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses.

"Selama ini kami mengutamakan perempuan dari sisi kenyamanan, kemudahan akses, dan tentunya keamanan di dalam kereta," imbuh Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menyebut penempatan gerbong perempuan di bagian ujung rangkaian juga bertujuan mempermudah akses serta memberikan perlindungan tambahan bagi penumpang perempuan. Posisi tersebut dinilai lebih dekat dengan petugas keamanan.

"Selain itu, penempatan gerbong di bagian ujung bertujuan memberikan keamanan lebih karena lokasinya lebih dekat dengan petugas," tandasnya.

(Feby Novalius)

