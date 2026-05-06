Berapa Gaji Supir Bus Transjakarta? Ini Kisarannya per Bulan

JAKARTA - Berapa gaji supir Bus Transjakarta? Ini kisarannya per Bulan. Sebagai sistem transportasi berbasis Bus Rapid Transit (BRT), Transjakarta telah melayani warga ibu kota sejak 2004.

Operasional bus Transjakarta saat ini berada di bawah PT Transportasi Jakarta (Perseroda), sebuah perusahaan yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Lalu berapa gaji supir bus Transjakarta? berikut rangkuman Okezone, Rabu (6/5/2026).

Gaji sopir bus Transjakarta diperkirakan mencapai Rp6.000.000 hingga Rp12.000.000 per bulan. Ini melebihi UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Akan tetapi besaran gaji tersebut bergantung pada pengalaman dan skema kerja yang dijalani.

Dengan angka gaji itu, profesi sebagai sopir Transjakarta bisa menjadi pilihan yang menarik, terutama bagi Anda yang mencari pekerjaan dengan penghasilan stabil.