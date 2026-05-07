Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Kontribusi PNBP, Kemenhub Beri 2 Konsesi Pelabuhan ke Pelindo 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |08:33 WIB
Tingkatkan Kontribusi PNBP, Kemenhub Beri 2 Konsesi Pelabuhan ke Pelindo 
Pelabuhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan dua perjanjian konsesi pelabuhan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud mengatakan pemberian dua konsesi pelabuhan ini guna meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan serta mengoptimalkan pendapatan negara di sektor maritim.

"Pelaksanaan ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran Pendapatan Konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026). 

Secara teknis, Adendum Ketiga Perjanjian Konsesi di Pelabuhan Tanjung Priok mencakup segmen penyelenggaraan Alur-Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Dalam perjanjian ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyetorkan pendapatan konsesi ke kas negara sebesar 5 persen dari pendapatan kotor selama masa konsesi.

Sementara itu, untuk wilayah strategis di Perairan Pulau Nipa, Selat Singapura, konsesi diberikan melalui mekanisme penugasan kepada PT Pelindo dengan jangka waktu selama 32 tahun. Pendapatan konsesi yang ditetapkan untuk wilayah ini adalah sebesar 7 persen dari pendapatan kotor. Hal ini tentunya sesuai dengan hasil reviu kewajaran yang telah dilakukan oleh BPKP.

"Dengan ditandatanganinya kedua perjanjian ini, kami berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa yang lebih efisien dan kompetitif dengan tetap mengedepankan keselamatan dan keamanan pelayaran," tegas Dirjen Masyhud. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207385/pelabuhan-AgdY_large.jpeg
Waspada Kemacetan Parah di Pelabuhan Merak saat Mudik Lebaran 2026, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205140/pelabuhan-Lc3v_large.jpg
Penumpukan Truk di Merak–Bakauheni, Pengusaha Kapal Ingatkan Pembenahan Infrastruktur Dermaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199954/pelabuhan-fZFI_large.png
Pelaku Usaha Pelabuhan Keluhkan Layanan Bongkar Muat Barang Bikin Antrean Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199088/pelabuhan-L9sK_large.jpg
Bongkar Muat Kapal di Pelabuhan Molor hingga 6 Hari, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194504/pelabuhan_tanjung_priok-ylFh_large.jpg
Lalu Lintas Padat, Pelindo Pastikan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok Berjalan Normal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement