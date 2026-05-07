Tol Bocimi Arah Parungkuda–Jakarta Sudah Bisa Dilalui Pascalongsor

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kondisi jalan tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) KM 72+000 B, arah Parungkuda menuju Jakarta, sudah bisa dilalui pascainsiden longsor yang terjadi pada Rabu pukul 15.30 WIB akibat hujan berintensitas tinggi.

Berdasarkan laporan operator jalan tol, PT Trans Jabar Tol (TJT), kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka dan tidak terdapat kendaraan pengguna jalan yang terdampak material longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara cepat untuk memastikan keselamatan pengguna jalan serta memulihkan kelancaran lalu lintas di ruas tol terdampak.

"Penanganan dilakukan secara cepat dengan fokus pada pembersihan material longsor, pengerahan alat berat, serta memastikan jalur transportasi dapat segera kembali berfungsi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Penanganan dilakukan segera setelah kejadian dengan mengerahkan 2 unit excavator, 10 unit dump truck, dan 3 unit water tank, serta dukungan penerangan guna mempercepat pembersihan material longsor dan pengamanan area.