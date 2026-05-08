Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Sebut Bus ALS Terbakar di Muratara Tak Punya Izin

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |08:18 WIB
Kemenhub Sebut Bus ALS Terbakar di Muratara Tak Punya Izin
Kecelakaan Bus ALS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan yang melibatkan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) bernomor polisi BK 7778 DL dan truk tangki bernomor polisi BG 8196 QB di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Sumatera Selatan.

"Kami turut berduka cita atas kejadian kecelakaan yang merenggut banyak nyawa di Jalan Lintas Sumatera. Kami datang ke lokasi dan mengecek kendaraan yang terlibat, ditemukenali bus ALS ini tidak memiliki izin sejak 4 November 2020. Sementara data Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) masih berlaku hingga 11 Mei 2026," jelas Dirjen Aan di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan dikutip, Jumat (8/5/2026).

Ia menuturkan bus ALS tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, pasal 102 yakni memalsukan dokumen perjalanan yang sah, mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya, serta melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan  sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Namun semua temuan lapangan ini akan didalami dengan melakukan audit inspeksi terhadap perusahaan.

Ia menyebut pada saat investigasi di lapangan petugas menemukan adanya perbedaan nomor rangka pada kendaraan, sehingga terindikasi terjadi praktik pemalsuan nomor polisi kendaraan pada bus ALS.

"Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tentu saja berpotensi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin enam hingga 12 bulan dan bisa juga dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek. Terkait pemberian sanksi akan kami telusuri dulu lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelum terjadinya kecelakaan, bus ALS melintas di Terminal Tipe A Batay (Lahat) dengan tujuan Medan dengan manifest 10 penumpang. Selanjutnya pada Terminal Lubuklinggau tercatat kendaraan bus meninggalkan terminal pada pukul 10.00 WIB dengan total manifest 18 orang yang terdiri dari 14 penumpang dan 4 crew.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216413/menhub_dudy-Cyps_large.png
Menhub Minta Masyarakat Tunggu Hasil Investigasi KNKT soal Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215352/kemenhub-wbhC_large.jpg
Kemenhub Audit Sistem Keselamatan Taksi Green SM Buntut Kecelakaan Kereta di Bekasi, Izin Bisa Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215345/pool_taksi-QZod_large.jpg
Kemenhub Sidak Pool Taksi Green SM Usai Tabrakan Kereta di Bekasi, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215162/menhub_dudy-z0n8_large.png
Kemenhub-KNKT Investigasi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215158/menhub_dudy-OsMT_large.png
Menhub Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212304/menhub_dudy-dTYc_large.png
Menhub: Kebijakan WFA Urai Kepadatan Mudik hingga 17,94 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement