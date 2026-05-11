Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |12:29 WIB
Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha
Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dapat menghambat pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Sebagai langkah konkret untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, Purbaya kini mensentralisasi pengumuman kebijakan pajak di bawah satu pintu.

Purbaya menyatakan bahwa setiap kebijakan baru harus melalui proses peninjauan ketat di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum dipublikasikan secara resmi oleh Menteri Keuangan sendiri.

"Pada dasarnya pajak tidak ada kebijakan yang kita bikin untuk mengganggu dunia bisnis langkah-langkah baru pajak hanya akan diumumkan oleh Menkeu, bukan Dirjen Pajak dan akan diperiksa BKF (DJSEF) sebelum di-publish," tegas Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya pun menganulir rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebelumnya berniat melakukan pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II.

Purbaya menjamin para pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam program tersebut tidak akan diganggu lagi urusan masa lalunya demi menjaga kepercayaan publik.

"Jadi itu enggak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar menjaga iklim usaha dan menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217670/purbaya-k6qj_large.jpg
Utang RI Hampir Rp10.000 Triliun, Purbaya: Harusnya Anda Puji Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217668/purbaya-Wjyr_large.jpg
Ekonomi RI Tinggi dan Rendah Ribut, Purbaya Sindir Ekonom Maunya Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217659/purbaya-EmQx_large.jpg
Purbaya Tegur DJP, Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/320/3217458/menkeu_purbaya-vVXP_large.jpg
Respons Purbaya soal Sakit Masuk RS hingga Mau Naik Haji, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217194/purbaya-JTFp_large.png
4 Fakta Purbaya Buka Suara soal Sakit Masuk RS hingga Mau Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217094/menkeu_purbaya-H1OJ_large.jpg
Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi dari SAL
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement