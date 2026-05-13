Pegadaian Gelar Operasi Katarak Gratis 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |11:14 WIB
PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya gelar program Operasi Katarak Gratis 2026 yang digelar pada 9–11 Mei 2026. (Foto: dok Pegadaian)
SIDOARJO — PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan program Operasi Katarak Gratis 2026 yang digelar pada 9–11 Mei 2026 di Langen Palikrama, Sidoarjo.

Kegiatan sosial ini dilaksanakan dengan menggandeng Klinik Pratama Pegadaian Permata Surabaya dan John Fawcett Foundation (JFF) dalam memberikan layanan kesehatan mata bagi masyarakat, khususnya penderita katarak yang membutuhkan penanganan medis namun memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

Sebanyak 300 orang mengikuti proses screening atau pemeriksaan awal dalam pelaksanaan ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 125 orang dinyatakan memenuhi syarat dan menjalani tindakan operasi katarak gratis. Program ini meliputi rangkaian pemeriksaan awal, tindakan operasi, hingga kontrol pascaoperasi guna memastikan proses pemulihan peserta berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya, Deputy Operasional PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat. Tak hanya itu, aksi sosial ini juga bagian dari dukungan perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya poin Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

“Melalui program Operasi Katarak Gratis ini, kami berharap masyarakat dapat kembali melihat dengan lebih jelas, beraktivitas dengan nyaman, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya Ahmad Zaenudin menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai pihak dalam kegiatan sosial tersebut.

“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat. Melalui program ini, Pegadaian ingin hadir tidak hanya sebagai perusahaan jasa keuangan, tetapi juga sebagai perusahaan yang memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.

