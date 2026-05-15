Heboh Tagihan Listrik Naik, PLN Tegaskan Tarif Tidak Naik Sejak 2022

Beredar kabar kenaikan tarif listrik PLN yang ramai diperbincangkan di media sosial. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Beredar kabar kenaikan tarif listrik PLN yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang disebut meningkat serta pengisian token yang dirasa lebih cepat habis.

Merespons hal tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022.

“Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Ia mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik, sehingga dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Gregorius menjelaskan, jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.