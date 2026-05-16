Prabowo Resmikan Ribuan Koperasi, Bertepatan dengan Ulang Tahun Margono Djojohadikusumo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |11:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto siap meresmikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto siap meresmikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih bertepatan dengan ulang tahun kakeknya, Margono Djojohadikusumo. Hal itu diungkapkan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Jadi, 16 Mei itu kebetulan ultah kakek saya, Pak Margono Djojohadikusumo. Dan dari dulu beliau selalu memperjuangkan koperasi. Jadi habis ini saya akan ke peresmian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Kita akan resmikan 1.000 lebih koperasi hari ini,” terang Prabowo, Sabtu (16/5/2026).

Lantas, Prabowo menyinggung tanggal peresmian tersebut. Ia menyebut angka 13 merupakan angka kebaikan baginya.

“Kembali ke 16 Mei. Jadi 1+6=7. Mei bulan ke-5. 7+5=12. 1 sama 2=3. Nah 2026 itu=10. Jadi 13 jadinya. Memang 13 itu menjadi angka kebaikan buat saya. Tetapi tadi rencananya sebetulnya saya ke sini harusnya... pokoknya jumlahnya 8 gitu loh hehe,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Prabowo menyatakan dirinya hadir untuk memenuhi janjinya meresmikan Museum Marsinah. Dari museum tersebut, Prabowo mengaku telah melihat kisah perjuangan Marsinah.

“Saya lihat perjuangan beliau dan saya prihatin dengan peristiwanya, bahwa ada seorang atau pimpinan pengusaha yang punya pikiran jahat demi keuntungan yang besar. Ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya republik kita,” tutur Prabowo.

“Karena itu sekarang pun saya yang memimpin, saya ingin tegakkan UUD kita, saya ingin tegakkan Pancasila bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan,” pungkasnya.

(Feby Novalius)

