RI Bidik Proyek PLTS Raksasa di Bangladesh

JAKARTA - Indonesia menjajaki pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 495 MW di Bangladesh melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PLN Indonesia Power dan Bay Group, konglomerasi asal Bangladesh.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mengikuti proyek energi surya yang dibuka Bangladesh Power Development Board (BPDB) di 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS yang tengah dibuka Bangladesh Power Development Board (BPDB), mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh. Melalui kolaborasi ini, Indonesia berpeluang berpartisipasi dalam proses tender sekaligus memperluas portofolio bisnis di sektor energi bersih.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menjelaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan langkah pertama bagi kami di Bangladesh. Besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujar Bernadus, Senin (18/5/2026).