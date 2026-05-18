Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Fakta Trump dan Xi Jinping Bertemu, China Siap Borong Minyak hingga Boeing dari AS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |07:01 WIB
3 Fakta Trump dan Xi Jinping Bertemu, China Siap Borong Minyak hingga Boeing dari AS
3 Fakta Trump dan Xi Jinping Bertemu, China Siap Borong Minyak hingga Boeing dari AS (Foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Bejing pada Kamis 14 Mei 2026 waktu setempat. Pertemuan ini menandakan sudah cairnya hubungan kedua negara setelah sempat tegang akibat perang tarif antara AS dengan China.

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa kerja sama ekonomi, seperti pembelian minyak hingga pesawat dari AS.

Berikut ini Okezone rangkum Trump dan Xi Jinping bertemu, Jakarta, Senin (18/5/2026).

1. China Siap Borong Pesawat Boeing

Donald Trump bertemu dengan Xi Jinping yang membahas sejumlah kerja sama ekonomi, termasuk potensi pembelian besar pesawat Boeing oleh China.

Trump menyebut China telah menyetujui pembelian sekitar 200 unit jet Boeing, dengan potensi tambahan hingga 750 pesawat apabila kerja sama berjalan baik.
Dia juga mengatakan bahwa pesawat tersebut akan menggunakan mesin produksi GE Aerospace.

"Kesepakatan mencakup sekitar 200 pesawat dan janji hingga 750 jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik,” kata Trump. Meski demikian, hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut mengenai jenis pesawat maupun jadwal pengiriman dalam kesepakatan tersebut.

2. Kesepakatan Energi

Selain itu, Trump mengklaim China siap meningkatkan pembelian energi dari AS, termasuk minyak dan gas alam, di tengah gejolak perang Iran yang mengguncang pasar energi global.

Menurut Gedung Putih, Xi Jinping menunjukkan ketertarikan memperbesar impor energi AS demi mengurangi ketergantungan China terhadap jalur Selat Hormuz yang kini rawan akibat konflik Timur Tengah.

"Mereka telah setuju ingin membeli minyak dari Amerika Serikat, mereka akan pergi ke Texas, kita akan mulai mengirim kapal-kapal Tiongkok ke Texas, Louisiana, dan Alaska," kata Trump dalam wawancara yang dilakukan setelah pertemuannya dengan Xi Jinping.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208363/trump-3R1e_large.jpg
3 Fakta Trump dan Iran Saling Ancam Gegara Selat Hormuz: Pembangkit Listrik hingga Pusat Energi AS-Israel Dimusnahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202847/prabowo_subianto-a1y3_large.jpg
Dibatalkan MA, Trump Umumkan Tarif Impor Baru 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193525/presiden_as_donald_trump-sdh7_large.jpeg
Punya Cadangan Terbesar di Dunia, AS Ambil Alih Minyak Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173911/trump-XIT7_large.jpg
Pemerintah AS Shutdown hingga Trump Ancam PHK Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155578/trump-Dpgx_large.jpg
Trump Puji Prabowo soal Negosiasi Tarif Impor 32 Persen: Great Deal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153671/tarif_impor_trump_ke_indonesia-wnjy_large.jpg
Industri Padat Karya RI Bakal Makin Merana Tertekan Tarif Impor Trump 32 Persen 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement