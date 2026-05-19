Proyek Sekolah Rakyat Rp1,2 Triliun di Sumut Ditargetkan Rampung Juni 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |22:19 WIB
Proyek Sekolah Rakyat Rp1,2 Triliun di Sumut Ditargetkan Rampung Juni 2026
Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Utara, yakni di Deli Serdang dan Kota Medan, sudah di atas 70% (Foto :Okezone.com/Nindya Karya)
JAKARTA - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Utara, yakni di Deli Serdang dan Kota Medan, sudah di atas 70%. Progres pekerjaan berjalan sesuai target.

PT Nindya Karya mencatat progres fisik masing-masing lokasi, yakni Kota Medan mencapai 73,21% dari target 51,42%. Deli Serdang mencapai 55,22% dari target 50,74%.

Serdang Bedagai mencapai 53,71% dari target 50,93%. Tapanuli Selatan mencapai 51,90% dari target 43,17%, dan Padang Sidempuan mencapai 57,03% dari target 50,07%.

Menurut Komisaris Utama PT Nindya Karya, Michael Umbas, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa percepatan pembangunan berjalan dengan baik dan harus terus dijaga hingga tahap penyelesaian proyek.

“Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga memastikan kualitas bangunan, fungsi fasilitas, dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Sekolah Rakyat adalah program visioner Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada masa depan generasi bangsa,” tegasnya, Selasa (19/5/2026).

