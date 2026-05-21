Harta Kekayaan Stan Kroenke, Miliarder AS Pemilik Klub Arsenal yang Akhirnya Juara Liga Inggris 2025-2026

JAKARTA — Harta kekayaan Stan Kroenke, miliarder AS pemilik klub Arsenal yang akhirnya juara Liga Inggris 2025-2026.

Stan Kroenke, miliarder asal Amerika Serikat (AS) sekaligus pemilik Arsenal kembali menjadi sorotan setelah klub tersebut menjuarai Premier League musim 2025/2026.

Arsenal memastikan gelar juara Premier League setelah mengakhiri puasa trofi liga selama 22 tahun. Kepastian tersebut diperoleh usai pertandingan Bournemouth melawan Manchester City berakhir imbang 1-1.

Hasil itu membuat Manchester City tidak lagi mampu mengejar perolehan poin Arsenal hingga akhir musim, meski tim asuhan Mikel Arteta kalah saat bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-38 Premier League.

Di tengah perayaan gelar juara tersebut, keluarga Kroenke disebut berencana memberikan bonus dan hadiah kepada para pemain serta staf Arsenal sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka menjuarai Liga Inggris musim ini.