Pasca Blackout Sumatera, Keandalan Infrastruktur Kelistrikan Disorot

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |09:06 WIB
JAKARTA - Gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi, yang memengaruhi sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatra, membuat pemulihan pasokan listrik harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem. PLN menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat (22/5/2025) dipicu gangguan pada jaringan transmisi di Muara Bungo, Jambi.

Menurut Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi, respons cepat manajemen dan petugas lapangan PLN menjadi faktor penting dalam mempercepat normalisasi pasokan listrik di Sumatra.

“Yang terpenting pascakejadian, manajemen dan tim lapangan langsung bergerak melakukan pemulihan infrastruktur kelistrikan sehingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik,” katanya, Senin (25/5/2026).

Ia menilai gangguan sistem kelistrikan berskala besar berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan layanan publik sehingga proses pemulihan perlu menjadi prioritas utama. Saat ini, pasokan listrik di wilayah terdampak juga sudah berangsur normal.

“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan layanan listrik dapat kembali normal secara bertahap dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Tulus menegaskan peristiwa ini perlu menjadi momentum penguatan bersama untuk terus meningkatkan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan nasional agar sistem semakin tangguh menghadapi potensi gangguan di masa mendatang.

“Hal paling penting sekarang adalah memastikan sistem kelistrikan semakin kuat dan andal sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan,” pungkasnya.

 

