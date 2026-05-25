Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Cara Daftar Pelatihan Vokasi Batch 2

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |11:09 WIB
Cek Cara Daftar Pelatihan Vokasi Batch 2
Pelatihan Vokasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 untuk segera melakukan pendaftaran melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pendaftaran dilakukan secara daring dengan alur yang telah disederhanakan, mulai dari pembuatan akun hingga proses seleksi, agar lebih mudah diakses oleh seluruh calon peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa sistem pendaftaran dirancang terintegrasi, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta.

"Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi peserta akan dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026, dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026. Adapun tahap kick off dan orientasi Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 akan dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan berbagai manfaat berupa pelatihan dan makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211178/menaker-1D93_large.png
Kemnaker Beri Insentif untuk Perusahaan Terbitkan Sertifikasi Magang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982/jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219163//kasus_sertifikasi_k3-FV3o_large.jpg
2 Penyuap di Kasus Sertifikasi K3 Dituntut 3 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219150//terdakwa_korupsi_immanuel_ebenezer_alias_noel-w14m_large.jpg
Jelang Tuntutan Kasus Korupsi K3, Noel Mengaku Sakit Gigi: Bengkak Kayak Digebukin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/622/3219060//vokasi-9Sk5_large.jpg
Pelatihan Vokasi Tahap II Dibuka 19 Mei 2026, Peserta Dapat Uang hingga Sertifikat BNSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218973//kerja-Zk0o_large.jpg
Ada Pelatihan Nasional untuk Lulusan SMK/SMA, Dapat Uang Saku Rp20.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement