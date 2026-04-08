Kemnaker Beri Insentif untuk Perusahaan Terbitkan Sertifikasi Magang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |10:37 WIB
Kemnaker Beri Insentif untuk Perusahaan Terbitkan Sertifikasi Magang
Menaker (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan skema insentif dan prioritas program bagi perusahaan yang mendukung sertifikasi kompetensi peserta pemagangan nasional. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan program magang tidak berhenti pada pengalaman kerja, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengakuan kompetensi resmi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, integrasi antara pemagangan dan sertifikasi kompetensi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sertifikasi, peserta magang dinilai akan lebih siap bersaing di dunia kerja karena memiliki bukti kompetensi yang terstandar.

“Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, dunia usaha memegang peran penting dalam mencetak tenaga kerja siap pakai. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan penghargaan serta prioritas dalam berbagai program ketenagakerjaan bagi perusahaan yang secara aktif memfasilitasi sertifikasi peserta magang.

Senada, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa langkah ini juga bertujuan memastikan peserta memperoleh kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kami mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi. Ini penting agar peserta memiliki bukti kompetensi yang diakui dunia industri,” kata Darmawansyah.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982/jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210479//wfh_pns-zYlw_large.jpeg
6 Fakta WFH ASN Diputuskan Setiap Jumat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210329//menaker-XZ0q_large.png
Menaker Sebut Bebas Tentukan Hari untuk WFH Karyawan Swasta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210167//menaker-tlG1_large.png
Soal WFH Karyawan Swasta, Menaker Sebut Bebas Tentukan Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210010//menaker-KaO1_large.png
Menaker Ungkap Pekerjaan yang Tak Termasuk Kategori WFH 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209997//menaker-aHI7_large.jpg
Menaker Minta Pegawai Swasta WFH Seminggu Sekali, Dilarang Potong Gaji
