Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penguatan Transmisi Jadi Sorotan dalam Perbaikan Sistem Kelistrikan Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |13:06 WIB
Penguatan Transmisi Jadi Sorotan dalam Perbaikan Sistem Kelistrikan Sumatera
Blackout di Sumatera harus menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut. (Foto :okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Blackout di Sumatera harus menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut. Jaringan interkoneksi Sumatera yang membentang lintas provinsi membutuhkan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik dalam sistem interkoneksi,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan pengembangan jaringan transmisi di Sumatera, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatera.

Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintas wilayah.

“Pembangunan transmisi tidak hanya persoalan teknis. Ada proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintas wilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang semuanya membutuhkan waktu dan koordinasi,” katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220995//listrik-CuhK_large.jpeg
Blackout Juga Pernah Terjadi di Australia hingga Eropa, Sistem Listrik Sumatera Perlu Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220781//ilustrasi-k5mh_large.jpg
PLN Ungkap Kronologi Blackout di Sumatera, Diawali Gangguan Akibat Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220634//blackout_sumatera-dHBq_large.jpg
Recovery Bertahap Jadi Kunci Pemulihan Blackout Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220579//pemadaman_listrik-MxDL_large.jpg
Hasil Penyelidikan Polri, Ini 3 Dugaan Penyebab Blackout Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220572//bareskrim_polri-TREj_large.jpg
Kasus Blackout Sumatera, Polri Ungkap Warga Dengar Ledakan Sebelum Pemadaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220558//pemadaman_listrik-7FaS_large.jpg
Sempat Blackout, Listrik di Sumatera Sudah Pulih 100 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement