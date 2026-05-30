Prabowo-Macron Saksikan Empat Kesepakatan Bisnis Rp61,2 Triliun

Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan bahwa salah satu capaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial baru yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang.

Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD 3,5 miliar atau Rp61,25 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.500 per USD) yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut baik pembentukan France–Indonesia High Level Business Council.

Rosan menilai forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.