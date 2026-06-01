Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Ekspor Sawit-Batu Bara Wajib Lapor DSI Mulai Hari Ini 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:08 WIB
5 Fakta Ekspor Sawit-Batu Bara Wajib Lapor DSI Mulai Hari Ini 
Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ekspor sumber daya alam (SDA) yaitu batu bara, kelapa sawit dan paduan besi (ferroalloy) satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Hal ini akan beroperasi hari ini, 1 Juni 2026. 

Berikut fakta-fakta ekspor Sawit-Batu Bara wajib lapor DSIyang dirangkum Okezone, Senin (1/6/2026). 

1. Terbagi 2 Fase

Menko Airlangga menjelaskan pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase. Pada fase pertama, mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. 

Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri. 

2. Wajib Lakukan Pelaporan

Ia mengatakan mulai 1 Juni besok, para pelaku ekspor wajib melakukan pelaporan kepada PT DSI terkait komoditas yang akan di ekspor. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah komoditas yang dijual oleh para pelaku usaha menggunakan harga wajar, dan sesuai dengan apa yang dilaporkan ke negara. 

"Implementasinya mulai besok 2026, yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa, namun perusahaan wajib melaporkan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221785/ekspor_indonesia-NjCu_large.jpg
Mulai Hari Ini, Ekspor Batu Bara-Sawit Wajib Lapor DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221765/danantara-vpoq_large.jpg
Pemerintah Akan Evaluasi Operasional PT DSI pada  3 Bulan Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221755/danantara-XJEU_large.jpg
Danantara Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221716/danantara-q1ze_large.jpg
Danantara Akan Umumkan Pengurus PT DSI Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221709/ekspor_indonesia-L0QC_large.jpg
Resmi! Ekspor Batu Bara, Sawit dan Ferro Alloy Wajib Lapor DSI Mulai Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/622/3221048/pandu-pu9V_large.png
Bos Danantara Ungkap Gaji Talenta AI Top Dunia Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement