Danantara Akan Umumkan Pengurus PT DSI Pekan Depan

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) resmi mengumumkan kelengkapan susunan pengurus BUMN ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), pada pekan depan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan seleksi internal terkait kelayakan calon pengurus perseroan yang nantinya akan membantu tugas Luke Thomas Mahony, yang saat ini resmi menjadi Direktur Utama.

"Kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Indonesia. Mudah-mudahan minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Selain itu, Dony mengaku saat ini pihaknya juga tengah mendesain teknologi yang nantinya akan membantu operasional PT DSI sebagai pengekspor tunggal untuk beberapa komoditas seperti, batubara, CPO, dan ferro alloy.

"Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," sambungnya.

Kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Pandu Patria mengatakan pihaknya akan merekrut tenaga kerja asing untuk mendukung kinerja organisasi BUMN ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).