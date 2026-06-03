Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana: Presiden Tahu yang Terbaik

Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana: Presiden Tahu yang Terbaik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dadan Hindayana buka suara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa keputusan ini adalah hak mutlak penuh dari Presiden Prabowo.

"Pergantian anggota Kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan kepada awak media, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dadan juga mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.

"Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya," ujarnya.

"Insya Allah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," tambah Dadan.

Posisi Kepala BGN saat ini digantikan oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Dadan yakin Nanik akan membawa program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin berkualitas dan membawa manfaat bagi penerima.

"Selamat bekerja kepada Pimpinan BGN yang baru. Insya Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermafaat untuk seluruh Penerima Manfaat," pungkasnya.