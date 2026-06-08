Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Telkom Copot Silmy Karim sebagai Komisaris Usai Ditetapkan Tersangka KPK

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |19:15 WIB
Telkom Copot Silmy Karim sebagai Komisaris Usai Ditetapkan Tersangka KPK
Silmy Karim dicopot sebagai komisaris setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mencopot Silmy Karim sebagai komisaris setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut tertuang dalam salah satu mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar secara daring, Senin (8/6/2026).

Selain Silmy Karim, Rionald Silaban juga turut dicopot dari jabatan komisaris perseroan.

"Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen Telkom untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah," kata Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Selain perubahan jajaran komisaris, pemegang saham juga menyetujui agenda pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2025 senilai Rp21,9 triliun, serta buyback saham senilai Rp4 triliun yang berlangsung mulai 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Sepanjang 2025 hingga kuartal I-2026, Telkom menunjukkan progres eksekusi strategi TLKM 30 secara signifikan dengan fokus pada empat pilar utama. Dari sisi Operational & Service Excellence, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi melalui program TOTEX, perbaikan arus kas operasional, serta implementasi program pensiun dini dan Governance Reset.

Upaya perseroan dalam merealisasikan transformasi tersebut menghasilkan pencapaian kinerja sepanjang 2025 yang antara lain ditunjukkan dengan pendapatan sebesar Rp146,74 triliun, EBITDA sebesar Rp72,24 triliun, dan laba bersih sebesar Rp17,81 triliun.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan jajaran direksi hasil RUPST Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3222950//prabowo-wUje_large.jpg
Prabowo Belum Ada Rencana Cari Pengganti Silmy Karim Usai Ditahan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222891//kpk-WvBQ_large.jpg
KPK Sita Porsche hingga Perhiasan saat Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222855//porsche_diangkut_dari_rumah_silmy_karim-uxBb_large.jpg
KPK Angkut Moge hingga Mobil Mewah Usai Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222800//kpk-rZ32_large.jpg
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan yang Dibutuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222758//kpk-2tWu_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mewah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Jaksel, Dikawal Brimob Bersenjata Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222660//mensesneg_prasetyo_hadi-H8mY_large.jpg
Silmy Karim Jadi Tersangka Korupsi, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement