Perbandingan Kekayaan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio, Siapa Lebih Tajir?

JAKARTA - Perbandingan kekayaan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio, siapa lebih tajir?

Nama Ruben Onsu, Sarwendah, dan Giorgio Antonio tengah menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya polemik hak asuh anak pasca perceraian pasangan selebritas tersebut. Situasi ini semakin memanas setelah muncul pernyataan kuasa hukum Ruben yang mengungkap kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyatakan kliennya telah beberapa kali berupaya menjalin komunikasi dengan Sarwendah untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Namun, menurutnya, kesempatan tersebut belum juga diperoleh sehingga menimbulkan kekecewaan di pihak Ruben.

Minola mengungkapkan bahwa presenter berusia 41 tahun itu saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi hukum, termasuk kemungkinan mengajukan hak asuh anak apabila akses untuk bertemu buah hatinya terus mengalami hambatan.

Di tengah polemik tersebut, perhatian publik juga mengarah kepada Giorgio Antonio yang belakangan santer dikabarkan dekat dengan Sarwendah. Kedekatan keduanya membuat sosok Giorgio ikut menjadi sorotan, termasuk terkait latar belakang bisnis dan kondisi finansialnya.

Dari sisi kekayaan, Ruben Onsu dikenal sebagai salah satu figur publik dengan sumber pendapatan yang beragam. Selain berkarier sebagai presenter dengan honor yang disebut mencapai ratusan juta rupiah per penampilan, Ruben juga mengembangkan sejumlah bisnis di sektor media digital dan kuliner.

Di bidang digital, Ruben mengelola sejumlah platform di bawah Media Onsu Perkasa (MOP), termasuk kanal YouTube MOP Channel dan The Onsu Family yang memiliki jutaan pelanggan. Sementara di sektor kuliner, ia membangun berbagai merek usaha seperti Geprek Bensu, Bensu Bakso, Bensunda, Bensueger, hingga Benseafood yang dikenal luas di berbagai daerah.