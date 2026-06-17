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Kemnaker Siapkan Pencairan Uang Saku Magang Nasional Gelombang Terakhir Pekan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |10:05 WIB
Kemnaker Siapkan Pencairan Uang Saku Magang Nasional Gelombang Terakhir Pekan Ini
Kemnaker (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan pencairan uang saku tahap akhir bagi peserta Program Magang Nasional (MagangHub) Batch III Angkatan I pada pekan ini. Pencairan akan dilakukan pada 17–18 Juni dan dilanjutkan pada 22–23 Juni 2026, seiring mendekatnya penutupan resmi program pada 18 Juni 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengingatkan seluruh peserta, mentor, dan operator penyelenggara magang untuk segera menyelesaikan seluruh tahapan administrasi yang menjadi syarat pencairan uang saku dan penerbitan sertifikat.

"Kami mengingatkan seluruh peserta, mentor, dan operator penyelenggara magang untuk memastikan seluruh kewajiban program diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai hak peserta, termasuk sertifikat dan pencairan uang saku, terkendala karena ada tahapan administrasi yang belum dipenuhi," kata Anwar Sanusi dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Menurut Anwar, kelengkapan administrasi menjadi dasar pengajuan tagihan uang saku bulan keenam. Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup persetujuan presensi, rapor bulanan, nilai akhir peserta, serta pengisian kuesioner oleh peserta, mentor, dan operator penyelenggara magang.

Peserta diwajibkan melengkapi presensi terakhir, menyelesaikan laporan harian terakhir, serta mengisi kuesioner melalui sistem. Sementara itu, mentor harus memberikan persetujuan atas presensi dan laporan peserta, melakukan penilaian, serta mengisi kuesioner evaluasi program.

Adapun operator penyelenggara magang bertugas menyiapkan sertifikat peserta, menyampaikan laporan penempatan maupun sertifikasi kompetensi jika ada, serta melengkapi kuesioner operator.

Anwar menegaskan, penyelesaian seluruh tahapan tersebut penting agar proses administrasi penutupan program dapat berjalan lancar dan seluruh hak peserta dapat diterima tepat waktu.

 

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