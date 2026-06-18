Dasco Bertemu Bos OJK dan BEI, Bahas Tata Kelola Bursa

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pertemuan berlangsung secara tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026) sore.

Dasco menyampaikan bahwa pertemuan ini dilakukan menyusul terpilihnya susunan direksi BEI yang baru dipilih OJK, sehingga, ini menjadi bagian dari koordinasi yang dilakukan oleh parlemen.

"Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang, bagaimana kemudian OJK yang baru dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya," kata Dasco usai pertemuan.

Tidak hanya disampaikan kepada jajaran direksi BEI, Dasco juga menitipkan pesan kepada OJK. Utamanya, terkait dengan fungsi pengawasan yang lebih baik ke depannya.

"Dan beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi sudah kita dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, Dasco turut didampingi Wakil Ketua DPR lainnya yakni Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Sementara, turut hadir juga Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dalam pertemuan tersebut.



(Dani Jumadil Akhir)

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