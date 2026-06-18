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Perkuat Konektivitas di RI, Pelabuhan Tanjung Uban Dikembangkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |20:09 WIB
Perkuat Konektivitas di RI, Pelabuhan Tanjung Uban Dikembangkan
Ilustrasi Perkuat Konektivitas di RI, Pelabuhan Tanjung Uban Dikembangkan (Foto: ASDP)
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JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memulai pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Hal ini melalui pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1.

Dengan pembangunan ini akan memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan bahwa pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan. 

“Setiap dermaga yang kami bangun bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah," ujarnya saat seremoni groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1 dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga ini akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang. 

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk. Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

“Sebagai operator penyeberangan yang andal, kami memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” kata Heru.

 

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