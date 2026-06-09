ASDP Angkut 13 Ton Sampah Laut, Topang Kelancaran Penyeberangan-Logistik

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendukung pelestarian laut sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem perairan yang berperan penting dalam menunjang kelancaran, keselamatan, dan keandalan layanan penyeberangan penumpang dan arus logistik nasional.

“Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir dan perairan, ASDP memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keberlanjutan ekosistem laut," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan sebagai operator transportasi penyeberangan nasional.

Menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, ASDP menggelar kegiatan Ocean Clean Up Day 2026 secara serentak di berbagai wilayah operasional perusahaan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia 2026.

Kegiatan itu berhasil mengumpulkan lebih dari 13 ton sampah dari kawasan pesisir, pelabuhan, hingga perairan sekitar lintasan penyeberangan.

Dia menuturkan aksi tersebut menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan BUMN transportasi penyeberangan tersebut dalam menjaga kebersihan laut sekaligus mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi aktif melestarikan lingkungan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh insan ASDP dan stakeholder mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan laut dan kawasan pesisir," ujarnya.

Menurutnya langkah mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan ekosistem laut di masa depan.