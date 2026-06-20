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Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |12:51 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan 
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang periode perdagangan 15–19 Juni 2026 turut mendorong lonjakan sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data BEI menunjukkan saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) menjadi emiten dengan kenaikan tertinggi atau top gainer selama sepekan setelah melesat 60,29 persen.

Harga saham ZONE naik dari level 340 pada pekan sebelumnya menjadi 545 pada penutupan perdagangan pekan ini. Penguatan tersebut menjadikan ZONE sebagai saham dengan performa terbaik di tengah reli pasar yang mendorong IHSG menguat 2,82 persen.

Di posisi berikutnya terdapat saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) yang naik 46,88 persen dari 64 menjadi 94. Sementara itu, saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) menguat 43,45 persen dari 1.450 menjadi 2.080.

Sejumlah saham lainnya juga mencatat kenaikan signifikan, antara lain RONY yang melonjak 42,42 persen, ATAP sebesar 39,55 persen, dan CBUT yang menguat 37,96 persen. Adapun saham TRON, NSSS, BCIC, dan BAJA masing-masing mencatat kenaikan di atas 30 persen sepanjang pekan.

 

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