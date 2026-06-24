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Dorong Kolaborasi Hijau, Pegadaian Gelar Program 2.000 Pohon untuk Kaltim

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |16:57 WIB
Dorong Kolaborasi Hijau, Pegadaian Gelar Program 2.000 Pohon untuk Kaltim
Pegadaian area Samarinda ikuti program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur. (Foto: dok Pegadaian)
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SAMARINDA - PT Pegadaian (Persero) area Samarinda menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan ikut ambil bagian dalam program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur yang digelar di Desa Budaya Pampang, Samarinda, pada 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dijalankan perusahaan.

Program penghijauan itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi hingga generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kalimantan Timur, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. 

Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabilla Karbala, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, Andika Dwi Prastyo mengatakan penanaman pohon merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan di masa depan.

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