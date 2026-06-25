Pegadaian CPS Pondok Aren bersama Sahabat Berbagi Tangsel Gelar Santunan Yatim dan Duafa

PT Pegadaian bersama Sahabat Berbagi Tangsel selenggarakan santunan bagi anak yatim, piatu, dan duafa sebagai bukti implementasi ESG. (Foto: dok Pegadaian)

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren berkomitmen kuat dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta mengimplementasikan pilar Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal itu diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan bersama komunitas sosial Sahabat Berbagi Tangsel, berupa santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum duafa, Sabtu (23/5/2026).

Acara penuh khidmat ini sekaligus diselenggarakan guna menyemarakkan rangkaian perayaan Milad ke-6 Sahabat Berbagi Tangsel dengan mengusung tema "Merajut Ukhuwah, Tebarkan Kebaikan, Raih Keberkahan".

Aksi kepedulian yang dilangsungkan di kawasan Tangerang Selatan tersebut diisi dengan penyerahan paket bantuan bahan pokok (sembako) yang dikemas menggunakan wadah ramah lingkungan serta pemberian santunan berupa dana tunai. Langkah ini ditujukan untuk meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak yatim dan keluarga dhuafa penerima manfaat yang hadir dalam momentum milad tersebut.

Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) CPS Pondok Aren, Cepi Kurnia Nugraha, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

"Kegiatan kolaboratif ini merupakan manifestasi nyata dari kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kami, khususnya di Pondok Aren. Melalui program santunan ini, kami berharap tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang membutuhkan, namun juga mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah," ujar Cepi.