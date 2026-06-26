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Investor Pemula Wajib Tahu, Ini Jam Trading Saham Amerika!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:43 WIB
Investor Pemula Wajib Tahu, Ini Jam Trading Saham Amerika!
Ilustrasi investasi saham. (Foto: dok Freepik/pressfoto)
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JAKARTA - Makin banyak investor muda di Indonesia yang tertarik membeli saham perusahaan global seperti Apple, Nvidia, hingga Microsoft. Bahkan, tidak sedikit investor mulai mencari cara beli saham Apple karena melihat potensi pertumbuhan perusahaan teknologi terbesar di dunia tersebut. 

Banyak investor pemula yang masih bingung dengan Jam Trading Saham Amerika yang berbeda jauh dengan waktu di Indonesia. Memahami jadwal ini penting untuk menentukan strategi Investasi Saham Amerika yang tepat. 

Kenapa Jam Trading Saham Amerika Penting untuk Diperhatikan?

Jam Trading Saham Amerika (NYSE & Nasdaq) tidak hanya sekadar jadwal, tapi juga penentu volume transaksi dan pergerakan harga. Pasar AS buka dari pukul 09.30 hingga 16.00 waktu New York.

Ini pola yang perlu kamu tahu:

- Volatilitas 'U-Shape': Pergerakan saham AS biasanya membentuk huruf U. Volatilitas tinggi saat pasar baru buka, lalu menurun di sesi tengah, dan meningkat lagi menjelang penutupan.

- 'Amateur Hour': 30 menit pertama setelah bel pembukaan (sekitar 30 menit pertama) cenderung ramai karena reaksi atas berita semalam, rating analis, dan antrian order dari trader institusi.

Jam Terbaik untuk Memantau dan Investasi Saham Amerika dari Indonesia

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