DPR, Pemerintah dan Serikat Buruh Bahas Satgas Mitigasi PHK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah dan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah dan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. Pertemuan tersebut digelar untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami telah mengadakan rapat koordinasi mengenai Satgas Mitigasi PHK bersama pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Dari unsur serikat buruh, hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Menurut dia, pemerintah telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pekerja dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya.

"Baik, hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasco untuk berdiskusi mengenai beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan mana saja dan apa permasalahannya sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujar Prasetyo.

(Feby Novalius)

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