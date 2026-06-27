Kinerja Konsisten Satu Dekade, MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan

PT MNC Guna Usaha Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Infobank Multifinance Awards 2026. (Foto: Okezone.com/MNC Guna)

JAKARTA – PT MNC Guna Usaha Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Infobank Multifinance Awards 2026. Pada kesempatan tersebut, PT MNC Guna Usaha Indonesia berhasil memperoleh penghargaan “The Best Performance Multifinance Company in 10 Consecutive Years (2016–2025)” untuk kategori “The Excellent Performance Multifinance Company Asset Class Rp500 Billion < Rp1 Trillion.”

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas konsistensi PT MNC Guna Usaha Indonesia dalam menjaga kinerja perusahaan yang sehat, berkelanjutan, dan kompetitif selama satu dekade terakhir. Keberhasilan mempertahankan performa terbaik selama 10 tahun berturut-turut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Pencapaian tersebut juga menunjukkan kemampuan PT MNC Guna Usaha Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika industri pembiayaan nasional, mulai dari perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, hingga perubahan perilaku konsumen. Dengan strategi bisnis yang adaptif dan pengelolaan risiko yang kuat, perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan yang sehat dan kualitas portofolio yang terjaga secara konsisten.

Direktur PT MNC Guna Usaha Indonesia, Henri Gunawan, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima perusahaan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan, dukungan pemegang saham, serta kepercayaan yang terus diberikan oleh pelanggan dan mitra bisnis selama ini.

“Meraih penghargaan sebagai perusahaan multifinance dengan kinerja terbaik selama 10 tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi PT MNC Guna Usaha Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik, menjaga kualitas pembiayaan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik telah mendapatkan pengakuan dari industri,” ujarnya.