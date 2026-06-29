Benarkah Cancel Pesanan Gocar Kena Biaya Pembatalan? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Benarkah cancel pesanan Gocar kena biaya pembatalan? Gojek Indonesia telah menerapkan kebijakan baru, yaitu pelanggan GoCar dikenakan biaya sebesar Rp3.000 apabila membatalkan pesanan perjalanan.

Gojek Indonesia mengatakan penerapan cancellation fee itu dilakukan secara bertahap di kota-kota tertentu mulai 3 Februari 2026.

Saat ini sudah berlaku di Bali, Surabaya, Jogja, Medan, Bandung, Malang dan Makassar.

"Gojek menerapkan kebijakan biaya pembatalan sebesar Rp 3.000 untuk seluruh layanan GoCar, selain GoCar Instant dan GoCar Rental, mulai 3 Februari secara bertahap di kota-kota tertentu," Dalam pernyataan resminya, Senin (29/6/2026).

Tarif Denda: Biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp3.000 untuk setiap pembatalan yang memenuhi syarat.

Layanan yang Berlaku: Aturan ini berlaku untuk hampir semua layanan, namun tidak termasuk pada layanan GoCar Instant dan GoCar Rental.