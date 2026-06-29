Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Danantara Terima Hibah Lahan 30 Hektare di Meikarta, Siap Dibangun 141 Ribu Unit Apartemen Subsidi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |18:34 WIB
Danantara Terima Hibah Lahan 30 Hektare di Meikarta, Siap Dibangun 141 Ribu Unit Apartemen Subsidi
Danantara menerima hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menerima hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Aset lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan apartemen subsidi. Rencananya, sebanyak 141 ribu unit apartemen akan dibangun di atas lahan 30 hektare di kawasan Meikarta, Cikarang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, terutama kepada Pak Mochtar Riady, Pak James Riady, dan jajaran Lippo Group yang telah memberikan lahan ini. Menurut saya, ini bukan hanya memberikan lahan, tetapi sesuatu yang besar dari lahan tersebut,” ujarnya di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa pembangunan 141 ribu unit hunian tersebut akan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu orang, dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota keluarga.

“Jadi dampaknya akan sangat signifikan. Tentunya dalam hal ini kami dari Danantara siap untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kami,” tambahnya.

Skema hibah tersebut bersifat nirlaba (non-profit) dan ditujukan untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/470/3226416//rumah-8iLK_large.jpg
Kabar Baik bagi MBR, Insentif Pajak Bikin Harga Rusun Subsidi Makin Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/470/3226120//menteri_ara-DY1t_large.png
Menteri Ara: Lahan Meikarta Diserahkan ke Kemenkeu Sebelum Digarap BUMN untuk Rusun Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/470/3220902//james_riady-39JV_large.jpg
James Riady Pantau Progres Rusun Subsidi di Meikarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/470/3220881//rumah-co1O_large.jpg
Kuota Rumah Subsidi Capai 350 Ribu Unit, Tertinggi Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/470/3220159//btn_kai-Nj0f_large.jpg
KAI–BTN Bangun 5.400 Unit Rumah di Jakarta hingga Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/470/3219986//menteri_ara-8xrb_large.jpg
Menteri Ara Sebut Akad Rusun Meikarta Bisa Sebagian Unit di Akhir 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement