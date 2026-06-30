Menteri Ara Sindir Pihak yang Kuasai Tanah Negara: Hebat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyaknya aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyaknya aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun.

Ara mengatakan, persoalan penguasaan tanah negara menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi pemerintah. Menurutnya, ketika negara membutuhkan lahan untuk kepentingan rakyat, proses pemanfaatannya tidak selalu berjalan mudah.

"Kita harus katakan inilah PR berat. Ya, kita tahu masalah-masalah tanah masih cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga," ungkapnya, Selasa (30/6/2026).

Ia menilai banyak aset strategis milik negara yang justru berada dalam penguasaan pihak lain. Karena itu, diperlukan sinergi antarkementerian dan lembaga untuk menata kembali pemanfaatan aset-aset tersebut.

"Saya pikir ini tantangan juga, Bapak Menteri Keuangan, bagaimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan yang strategis-strategis," kata Ara.