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Hampir 200 Hektare Lahan Disiapkan untuk Rumah Korban Bencana Sumatera

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |21:40 WIB
Hampir 200 Hektare Lahan Disiapkan untuk Rumah Korban Bencana Sumatera
Pemerintah menyiapkan hampir 200 hektare lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana di wilayah Sumatra. (Foto :Okezone.com/Brantas Abipraya)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan hampir 200 hektare lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana di wilayah Sumatra. Lahan tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total kapasitas mencapai ribuan unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan proses persiapan pembangunan hunian tetap terus berjalan dan konstruksi ditargetkan mulai dilaksanakan pada September 2026.

"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/7/2026).

Berdasarkan data Kementerian PKP, di Provinsi Aceh telah disiapkan 45 lokasi dengan luas 156,13 hektare yang mampu menampung 6.220 unit hunian. Sementara itu, di Sumatera Utara tersedia 4 lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit hunian.

Adapun di Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan 5 lokasi seluas 21,40 hektare dengan kapasitas mencapai 813 unit hunian.

Maruarar menegaskan lokasi pembangunan hunian tetap akan dipastikan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

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