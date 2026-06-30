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Cetak SDM Unggul, Pegadaian Berangkatkan Talenta Terbaik Studi Magister ke Luar Negeri

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:57 WIB
Cetak SDM Unggul, Pegadaian Berangkatkan Talenta Terbaik Studi Magister ke Luar Negeri
PT Pegadaian resmi melepas tujuh karyawan terbaik untuk melanjutkan studi magister (S2) di berbagai universitas terkemuka dunia. (Foto: dok Pegadaian)
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JAKARTA – PT Pegadaian resmi melepas tujuh karyawan terbaiknya untuk melanjutkan studi magister (S2) di berbagai universitas terkemuka dunia. Hal ini sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing internasional.

Pelepasan ini menandai dimulainya Program Beasiswa Internal Jenjang Magister Luar Negeri Batch IV Tahun 2026. Acara pelepasan para penerima beasiswa (awardee) tersebut diselenggarakan di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

Melalui program Pegadaian Global Education and Mastery Scholarship yang merupakan investasi kemanusiaan (human capital investment) ini, Pegadaian memberikan dukungan penuh (full scholarship) kepada talenta internal (Insan Pegadaian) terpilih untuk menimba ilmu dan membawa pulang praktik bisnis terbaik skala global.

Direktur Human Capital PT Pegadaian (Persero) Tribuana Tunggadewi menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mencetak pemimpin masa depan (future leaders). Pengalaman akademik di kancah internasional diharapkan mampu memperluas perspektif, memperkaya pengetahuan, serta menstimulasi inovasi yang mumpuni demi mendukung transformasi bisnis Pegadaian yang semakin dinamis dan kompleks di masa mendatang.

Pegadaian Global Education and Mastery Scholarship merupakan wujud komitmen perusahaan dalam membangun future leaders yang berwawasan global, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

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