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Update Harga BBM BP di Awal Juli 2026, Ultimate Diesel Turun hingga Rp3.720 per Liter

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:38 WIB
Update Harga BBM BP di Awal Juli 2026, Ultimate Diesel Turun hingga Rp3.720 per Liter
BP Indonesia melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. (Foto :Okezone.com/BP)
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JAKARTA - BP Indonesia melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Salah satu produknya, yakni BP Ultimate Diesel, mengalami penurunan harga pada awal bulan ini.

BP menurunkan harga BP Ultimate Diesel dari Rp25.060 per liter menjadi Rp21.340 per liter. Sementara itu, BP Ultimate masih dijual seharga Rp17.240 per liter.

Sedangkan BP 92 tetap dipasarkan seharga Rp16.670 per liter.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," demikian keterangan BP yang dikutip dari situs BP, Rabu (1/7/2026).

Berikut daftar lengkap harga BBM BP per 1 Juli 2026.

SPBU BP Jabodebek

BP Ultimate: Rp17.240 per liter
BP 92: Rp16.670 per liter
BP Ultimate Diesel: turun dari Rp25.060 per liter menjadi Rp21.340 per liter

SPBU BP Jawa Timur

BP Ultimate: Rp17.240 per liter
BP 92: Rp16.670 per liter
BP Ultimate Diesel: turun dari Rp25.060 per liter menjadi Rp21.340 per liter

(Feby Novalius)

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