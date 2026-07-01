Kopi Kenangan Catat Laba USD18 Juta di 2025, Buka 7.521 Lapangan Kerja

JAKARTA – Kopi Kenangan membukukan laba bersih USD18 juta sepanjang 2025. Selain laba bersih, perusahaan juga mencatat EBITDA sebesar USD37 juta pada 2025. Kinerja tersebut diikuti penciptaan 7.521 lapangan kerja dengan total upah mencapai Rp467 miliar.

“Keberhasilan bisnis harus berjalan seiring kontribusi terhadap masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan,” ujar Head of Legal & Corporate Affairs Kopi Kenangan, Inneke Lestari, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, Kopi Kenangan juga membuka rekrutmen bagi penyandang disabilitas tuli untuk mengikuti pelatihan barista, pengembangan keterampilan kerja, hingga pendampingan memasuki dunia profesional.

Group Chief People & Culture Kopi Kenangan, Gemini Aryanto, menilai keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk berkarya secara profesional.

“Inisiatif ini diharapkan mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang semakin inklusif,” ujarnya.