Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp174 Triliun

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) akan turun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp174 triliun. Pada 2026, anggaran MBG mencapai Rp268 triliun.

"Kalau MBG, pasti turun," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Said menjelaskan, penurunan tersebut disesuaikan dengan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 21 ribu titik dan penerima manfaat program tersebut.

"Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," ujarnya.

"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," sambungnya.