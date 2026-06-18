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Pengusaha MBG Tolak Wacana Moratorium SPPG!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |13:35 WIB
Pengusaha MBG Tolak Wacana Moratorium SPPG!
Pengusaha MBG Tolak Wacana Moratorium SPPG! (Foto: BGN)
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JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak wacana moratorium operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sikap tersebut disampaikan setelah dilakukan Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapembi dan dihadiri oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan, wacana moratorium operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.

Dia menegaskan bahwa Gapembi mendukung penuh keberlanjutan program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Gapembi tegaskan dukungan penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan menyampaikan delapan atau Asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).

Gapembi menyampaikan delapan aspirasi kepada pemerintah dan BGN mencakup penegasan terhadap komitmen mendukung keberlanjutan Program MBG. Kemudian yanh kedua, menyatakan kesiapan menjadi pengelola dapur bergizi dengan standar tinggi.

 

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