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BTN Bukukan Laba Rp1,85 Triliun, Naik 54,37% hingga Mei 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |15:26 WIB
BTN Bukukan Laba Rp1,85 Triliun, Naik 54,37% hingga Mei 2026
BTN (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat fundamental bisnis solid di tengah dinamika ekonomi global dan industri perbankan nasional. Transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten serta penguatan sinergi dalam ekosistem Danantara Indonesia mendorong kinerja konsolidasi BTN tumbuh berkelanjutan sekaligus melampaui rata-rata industri perbankan nasional hingga Mei 2026.

Integrasi BTN ke dalam ekosistem Danantara Indonesia menjadi katalisator utama dalam akselerasi transformasi Perseroan. Melalui Danantara, BTN mendapatkan akses pada penguatan sinergi lintas sektor yang lebih luas, efisiensi operasional melalui berbagi sumber daya (shared services), serta optimalisasi modal untuk mendukung ekspansi bisnis yang lebih masif.

Danantara berperan penting dalam memberikan arahan strategis agar BTN mampu bertransformasi menjadi bank modern yang lebih lincah, dengan memperkuat struktur permodalan serta menyelaraskan kebijakan bisnis dengan agenda pembangunan nasional yang lebih terintegrasi. Sinergi ini memastikan BTN memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan global serta kemampuan eksekusi yang lebih cepat dalam menciptakan nilai tambah bagi seluruh ekosistem perbankan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan transformasi Perseroan mampu memperkuat fundamental bisnis sekaligus menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan industri perbankan.

"Transformasi yang kami jalankan mulai memberikan hasil nyata, terutama dengan dukungan penuh dari ekosistem Danantara. Kami terus meningkatkan produktivitas, memperkuat efisiensi operasional, mempercepat digitalisasi layanan, serta mengembangkan bisnis beyond mortgage agar BTN mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan," ujar Nixon di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

 

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Topik Artikel :
BBTN Laba BTN BTN
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