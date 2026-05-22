HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN (BBTN) Cetak Laba Bersih Konsolidasi Rp1,45 Triliun per April 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |10:18 WIB
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN bersama entitas anak, Bank Syariah Nasional (BSN) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,45 triliun hingga April 2026.

Laba ini meningkat 43,84% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,01 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026), pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) tercatat sebesar Rp5,57 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 12,85% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,94 triliun.

Di sisi lain, beban bunga perseroan berhasil ditekan menjadi Rp5,01 triliun atau turun 16,19% yoy dibandingkan April 2025 sebesar Rp5,98 triliun. Penurunan biaya dana tersebut turut memperkuat profitabilitas perseroan pada empat bulan pertama tahun ini.

BTN juga mencatatkan peningkatan laba operasional yang signifikan. Hingga April 2026, laba operasional konsolidasi tercatat sebesar Rp1,87 triliun atau tumbuh 47,66% yoy dibandingkan April 2025 sebesar Rp1,27 triliun.

Selain itu, pre provision operating profit (PPOP) perseroan meningkat menjadi Rp3,13 triliun atau naik 20,09% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,60 triliun.

 

